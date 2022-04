Everfuel Aktie – Nel’s Beteiligung will zweiten Wasserstoffhub nach Frederica in Norwegen auf die Beine stellen.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Kursentwicklung bestätigt das.Wichtig für den zweitgrössten Aktionär Nel Asa (15,85 %) in doppelter Hinsicht. Einmal als Aktionär der Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) natürlich und andererseits als bisheriger „Haus- und Hoflieferant“ für Tankstellentechnologie und Elektrolyseure. Everfuel und Greenstat wollen in einem Joint Venture einen Wasserstoff-Hub in Kristiansand, Norwegen, errichten:

Everfuel gibt Gas 51/49 Joint Venture mit Ehrgeiz kommt in die heisse Phase

.Nach der im Juli 2021 geschlossenen Kooperationsvereinbarung gaben Greenstat und Everfuel nun bekannt, dass sie aktiv die Errichtung eines Wasserstoff-Hubs in Kristiansand, Norwegen, anstreben. In einer Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien und den Industrieunternehmen Elkem und Glencore Nikkelverk werden sie auf eine Wasserstoffproduktionsanlage in Kristiansand hinarbeiten, die von einem Distributionszentrum begleitet wird, das auf das schnell wachsende Schifffahrtssegment sowie Abnahmemöglichkeiten von Partnern in der Region abzielt – es geht um das Bauwesen, Lkw-Mobilität und grüne Energielieferungen an Industriekunden.

Elkem, Glencore und Greenstat – starke Partner, die für eine hohe Ausführungswahrscheinlichkeit stehen!

Die Projektpartner arbeiten mit Elkem bei der Pacht von Grundstücken am Meer auf dem Industriegelände von Fiskaa in der Nähe der Häfen zusammen. Der Bau soll aus zwei Phasen bestehen, wobei die erste Phase eine Wasserstoffproduktionsanlage mit einem 20-MW-Elektrolyseur ist, der etwa 8 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produziert. Die zweite Phase, die voraussichtlich 2027 in Betrieb genommen wird, erweitert die PtX-Anlage auf einen 60-MW-Elektrolyseur. UND SCHON SIEHT MAN DIE NEL VERANTWORTLICHEN DIE ENTSPRECHENDEN ANGEBOTE SCHREIBEN.

Perfekte Lage bringt Everfuel Aktie neue Phantasie – Abnehmer sind schon da!

Die Lage in der Nähe der Häfen in Kristiansand, Norwegen, macht es ideal für die maritime Wasserstoffversorgung sowohl durch Containerwechsel als auch durch Kaskadenbetankung. Eine Gruppe ehrgeiziger Partner, von denen einige an dieser Stelle nicht bekannt gegeben werden möchten, haben Absichtsvereinbarungen zur Abnahme von Wasserstoff in Kristiansand getroffen. Holland-Norway Lines, FFS Marine und Arriva Shipping haben alle Absichtserklärungen unterzeichnet, in denen sie ihr Interesse an der Belieferung von Wasserstoff aus der Anlage bekunden. Da Kristiansand auch ein Logistikzentrum für mehrere Unternehmen ist, ist der Standort attraktiv für Partner in den Mobilitätssegmenten. Hier haben unter anderem Asko Agder und Implenia Absichtserklärungen zur Abnahme von Wasserstoff aus dem Projekt unterzeichnet.

Darüber hinaus wurde mit Glencore Nikkelverk eine Absichtserklärung zur Abnahme des überschüssigen Sauerstoffs aus der Produktionsanlage unterzeichnet. Kombiniert mit einer möglichen Nutzung überschüssiger Wärme aus der Anlage in Zusammenarbeit mit Elkem Carbon, Everfuel und Greenstat soll eine hoch energieeffiziente PtX-Anlage entstehen.

Ehrgeizige Mnaager könnten was Grosses schaffen – Everfuel Aktie gestützt

„Die Entwicklung von Hydrogen Hub Agder ist ein Ausdruck der fruchtbaren Zusammenarbeit, die wir mit Greenstat haben, die sich ebenso wie wir dafür einsetzen, grünen Wasserstoff kommerziell verfügbar zu machen. Bei diesem Projekt ist es uns gelungen, mit einer Reihe visionärer und ehrgeiziger Partner zusammenzuarbeiten, die alle verschiedene Wege zur Dekarbonisierung ihrer Betriebe erkunden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Greenstat wettbewerbsfähige Wasserstofflösungen für vielfältige Zwecke zu entwickeln und vor allem die Schifffahrt, aber auch Mobilität und Industrie in Norwegen etwas grüner zu machen“, sagt Helge Skaarberg Holen, Country Manager für Everfuel in Norwegen.

„Für Greenstat ist es eine wahre Freude, mit diesem Projekt in unserer Heimatregion Agder zusammenzuarbeiten. Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde Kristiansand und dem Landkreis Agder das klare Ziel, die Vision der ‚Electric Region Agder‘ zu verwirklichen und den maritimen Sektor fossilfrei zu machen“, sagt Torstein Thorsen Ekern, Geschäftsführer von Greenstat Energy.

„Die Partnerschaft mit Everfuel war sehr konstruktiv und hat unsere eigene Kompetenz und Geschäftsausrichtung effektiv ergänzt. Die große Erfahrung von Everfuel mit der Wasserstoffproduktion und -verteilung wird für das Projekt von großem Wert sein, und die Zusammenarbeit mit den Industrieunternehmen Elkem und Glencore Nikkelverk macht das Projekt noch solider und stärker“, sagt Torstein Thorsen Ekern.

Fehlen nur noch die Zuschüsse

Abhängig von der Finanzierung und späteren Genehmigung wird die Inbetriebnahme der ersten Phase Ende 2024 erwartet. Die Parteien haben kürzlich einen Finanzierungsantrag bei ENOVA eingereicht, um diesen wichtigen Beitrag zum grünen Wandel in der Region zu realisieren. Das Projekt basiert auf einem 51/49 Joint Venture zwischen Everfuel und Greenstat.

2021 Everfuel ist „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man die zweite Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei stehen – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien, Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie erinnert im Verlauf an die Nel Aktie

<

Everfuel AS | Powered by GOYAX.de