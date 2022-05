Everfuel Aktie – Nel’s Beteiligung richtet den Blick auch auf die kleineren „Flotten“ – patentierte mobile Betankungsanlage gelauncht.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Kursentwicklung bestätigt das.Wichtig für den zweitgrössten Aktionär Nel Asa (15,85 %) in doppelter Hinsicht. Einmal als Aktionär der Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) natürlich und andererseits als bisheriger „Haus- und Hoflieferant“ für Tankstellentechnologie und Elektrolyseure. Everfuel, die am Donnerstag ihre Q1-Zahlen ablieferten (Thema im H2-Update am Sonntag ab 07:00 Uhr), zeigten am Mittwoch, wie sie sich einen möglichst grossen Teil des „Wasserstoff-Infrastrukturkuchens sichern wollen:

Everfuel Aktie ist Zukunftswert – schwierig in der aktuellen Börsenlage. Zukunft ist auch der Everfiller

Die Betankungseinheit Everfiller soll eine flexible und vollmobile Wasserstoffbetankungslösung für kleinere Fahrzeugflotten sein/werden. Die Einheit ermögliche es Everfuel, niedrige Wasserstoffpreise bei geringeren Mengen als eine herkömmliche Tankstelle anzubieten, und erfordere keine langfristige Kundenbindung, die normalerweise für den Bau einer festen Station erforderlich ist.

Die Einheit ist vollständig mobil und kann einfach weggerollt werden, wenn die Betankungsperiode beendet ist, was es Everfuel ermöglicht, eine viel größere Flexibilität in Bezug auf Länge und Umfang der Abnahmeverpflichtungen anzubieten. Besitzer kleinerer Brennstoffzellen-Fahrzeugflotten standen zuvor vor der Herausforderung kostspieliger Investitionen in stationäre Stationen in vollem Umfang leisten zu müssen und der Notwendigkeit, sich zu einer langfristigen Abnahme von Wasserstoff zu verpflichten, was nicht immer zum Geschäftsmodell des Betreibers passte.

Kleinere Flottenbetreiber sind im Fokus

Viele Betreiber würden jedoch gerne ihre Flotten dekarbonisieren, indem sie Wasserstoff als Kraftstoff ausprobieren oder einführen, haben sich jedoch schwer getan, einen Weg über die hohen Investitions-Hürden für eine lokale H2-Betankungsanlage zu finden. Der „Everfiller“ senke diese Barrieren und mache Wasserstoffkraftstoff für Benutzer mit kleinen Depots zugänglich oder die Versuche im kleinen Maßstab durchführen möchten.

Die Einfachheit des Designs des Everfiller begrenze die Wartungsanforderungen, was bei Bedarf eine hohe Betriebszeit und hohe Verfügbarkeit biete. Das Gerät verfüge über drei integrierte Betankungsleitungen an Bord, die direkt befüllt werden könnten, wodurch bis zu drei Fahrzeuge parallel betankt werden könnten. Das Gerät soll insbesondere in Busdepots von Vorteil sein. „Die Aufnahme des Everfiller in unsere Dienstleistungen bietet einer Reihe von Kunden mehr Flexibilität, da sie die stationäre Station wählen können, die jederzeit schnelles Auftanken bietet, oder die flexible und kostengünstige Lösung im Everfiller. Wir haben eine große Nachfrage von Betreibern erlebt, Wasserstoff als Kraftstoff zu testen, und wir könnten nicht aufgeregter sein, dass wir Wasserstoff jetzt noch mehr Menschen zur Verfügung stellen können, die an der Dekarbonisierung der Mobilität arbeiten“, sagt Uffe Borup, CTO bei Everfuel.

Prototypen ab 2023, im regulären Einsatz ab 2024 – mit Patenten abgesicherte Lösung

Gespräche mit potenziellen Anwendern der Everfiller-Lösunghätten grosses Interesse an dieser Lösung gezeigt, sowohl aufgrund der Flexibilität des Everfiller als auch aufgrund seiner Fähigkeit, die Wasserstoffkosten für den Kunden mit mindestens 1 EUR pro Kilo deutlich zu senken, gegenüber einer stationären Lösung. Eine Reihe von ÖPNV-Betreibern, darunter die deutschen Nebenbetriebe Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), WSW mobil GmbH und In-der-City Bus (ICB), haben ihr Interesse für die Nutzung der Lösung zur Betankung ihrer Fahrzeuge und für die Teilnahme an Prototypentests zum Ausdruck gebracht. Der Everfiller basiert auf der zum Patent angemeldeten Technologie von Everfuel, und Prototypen sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zum Einsatz kommen, der Betrieb im vollen Umfang soll im Jahr 2024 starten.

2021 Everfuel ist „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun lieferte man die zweite Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei stehen – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien, Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie erinnert im Verlauf an die Nel Aktie

