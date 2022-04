Everfuel Aktie – Nel’s Beteiligung erweitert Dänisches H2-Tankstellen-Netz. Grösste H2-Tankstelle nähe Frederica.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Kursentwicklung bestätigt das.Wichtig für den zweitgrössten Aktionär Nel Asa (15,85 %) in doppelter Hinsicht. Einmal als Aktionär der Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) natürlich und andererseits als bisheriger „Haus- und Hoflieferant“ für Tankstellentechnologie und Elektrolyseure. Mit Taulov Dry Port A/S CEO, Jesper Gemmer, schloss Everfuels CEO und Gründer Jacob Krogsgaard einen Vertrag über die Errichtung der grössten Wasserstofftankstelle Dänemarks.

Standort direkt bei der in Frederica im Bau befindlichen 20MW-Elektrolyseur-Anlage von Nel, die bald in Produktion gehen soll – Everfuel Aktie profitiert bereits von Frederica-Erweiterungsplänen nach der Phase 1

In den nächsten Wochen würde es nicht überraschen, wenn Nel den Auftrag für „die grösste Wasserstofftankstelle Dänemarks“ melden sollte. Bisher hat Everfuel in Dänemark ausschliesslich auf Nel-Technik vertraut. Die Wasserstofftankstelle soll am Taulov Dry Port außerhalb von Fredericia gebaut werden, wo ein Joint Venture zwischen ADP A/S und PFA, ein grünes und innovatives Logistikzentrum errichtet. Die ersten 100.000 Quadratmeter Lager- und Logistikgebäude wurden kürzlich errichtet, und der nächste 60.000 Quadratmeter große Abschnitt befindet sich im Bau. Mit diesen Einrichtungen ist es Taulov Dry Port gelungen, einige der führenden Transport- und Einzelhandelsunternehmen in Dänemark anzuziehen, die alle Lösungen benötigen, die dazu beitragen, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren – „grünen Wasserstoff“. Denn Brennstoffzellen werden als wichtige Ergänzung im Logistiksektor neben reinen E-Lösungen gesehen. Gerade in Dänemark setzt man sowohl im gewerblichen Taxibetrieb als auch im Transportsektor auf die Brennstoffzelle.

Die Partnerschaft zwischen Everfuel und Taulov Dry Port ist eine sinnvolle Erweiterung des Logistikzentrums und unterstützt die Vision der Frederica-Projektpartner, ein zukünftiges Zentrum für die Produktion grüner Kraftstoffe zu sein. Interessengruppen aus den Bereichen Transport, Logistik, Energie und Versorgungsunternehmen versuchen, die effiziente Versorgungs- und Logistikinfrastruktur der Region zu nutzen, um die Infrastruktur für grüne Power-to-X-Kraftstoffe weiter voranzutreiben.

Das neue Zentrum für grüne Energie und Power-to-X. Everrfuel Aktie setzt auf den weiteren Aufbau des Frederica-Clusters

„The past few years, Taulov Dry Port has built a strong market position. We are now well on our way to significantly expand the storage capacity, which will attract more clients and carriers to the area. With Everfuel’s hydrogen station, Taulov Dry Port becomes a part of the Power-to-X value chain within hydrogen infrastructure. Several of our clients in Taulov Dry Port will soon be ready for the transition towards new green fuels such as hydrogen. It is an important step in making the logistics hub in Taulov a key player in the green transition,” sagte Rune D. Rasmussen, CEO von ADP, einer der Betreiber des Logistikstandortes von dem „die Tankkunden“ kommen werden.

“Since Taulov Dry Port was established in 2017, the joint-venture partnership between ADP and PFA has been based on ambitions of being innovative in the development of modern storage and logistics buildings connected to the most central and sustainable infrastructure. Today, we are announcing the collaboration with Everfuel to establish Denmark’s largest hydrogen station as a part of Taulov Dry Port, and we are proud to be leading the pack when it comes to green solutions in the field,” ergänzte Jesper Gemmer, CEO von Taulov Dry Port.

“The location of a hydrogen station in Taulov Dry Port is an important strategic location, and the partnership benefits both the included partners and the climate. (…) supports Everfuel’s roll out of a reliable hydrogen infrastructure for heavy duty transportation. The area is already prepared to be scaled and expanded according to demand and the transition to fuel cell. vehicles. Station is the first of many more Everfuel stations for heavy duty hydrogen fuelling, and we are excited about the collaboration with Taulov Dry Port and our partners’ vision for green mobility in Denmark,” schliesst Jacob Krogsgaard, CEO von Everfuel ab.

2021 Everfuel ist „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man die zweite Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei stehen – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien, Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie erinnert im Verlauf an die Nel Aktie

