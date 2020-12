Everfuel-Aktie: Die Everfuel-Aktie macht sich rar!

Erst seit November werden die Anteile des Wasserstoff-Unternehmens Everfuel an den Börsen gelistet und freuen sich bereits über reges Interesse. Die Aktie profitiert enorm von dem allgemeinen Hype rund um die Branche, was zu beinahe schon lächerlichen Kursgewinnen führte. In nur etwa vier Wochen ging es schon um knapp 112 Prozent (!) in die Höhe.

