Die Everest Group ernennt Persistent zu einem der Hauptanwärter in ihrer Salesforce Healthcare Services PEAK Matrix® Bewertung 2021

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - - Führt eine starke Suite von IP-Tools/Frameworks/Beschleunigern für das Gesundheitswesen, tiefes Fachwissen über Salesforce, globale Reichweite und Talente anEverest Group (https://www.everestgrp.com/?utm_source=persistent&utm_medium=referral) hat Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT) in die Kategorie "Major Contenders" in ihrem Salesforce Healthcare Services PEAK Matrix® Assessment 2021 (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/report-everest-group-names-persistent-a-major-contender-in-their-salesforce-healthcare-services/)aufgenommen.Die PEAK-Matrix bietet eine objektive, datengestützte Bewertung von Dienstleistungs- und Technologieanbietern auf der Grundlage ihrer Gesamtkompetenz und ihres Markteinflusses in verschiedenen globalen Dienstleistungsmärkten und klassifiziert sie in drei Kategorien: Führer, Hauptanwärter und Anwärter.Die Everest Group bewertete 18 Dienstleister für die Salesforce Healthcare Services PEAK Matrix®. Die Hauptanwärter müssen in ausgewählten Bereichen innerhalb der Salesforce-Dienste für das Gesundheitswesen und in der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens Nachweise erbringen und sinnvolle Fähigkeiten aufbauen. Sie müssen außerdem einen flexiblen Engagement- und Lösungsansatz an den Tag legen, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.Persistent wurde ausgezeichnet für:- Seine starke Suite von IP-Tools/Frameworks/Beschleunigern für das Gesundheitswesen, wie z. B. Patientenzugangsdienste und digitale Eingangstür, um die Markteinführung für seine Kunden zu beschleunigen.- Tiefgreifende Erfahrung im Gesundheitswesen bei der Bereitstellung von Salesforce-Services und deren Nutzung, um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen.- Diversifizierte Investitionen in verschiedenen Regionen, wodurch das Liefernetzwerk in der Lage ist, globale Kunden zu bedienen.- Ein Talentmanagement-Mix aus Onshore- und Offshore-Präsenz und organisatorischen Change-Management-Fähigkeiten, die vom Markt gut angenommen werden. Diese Anerkennung folgt auf die Auszeichnung von Persistent mit dem ISG Star of Excellence(TM) Award (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-wins-2020-isg-star-of-excellence-award/) im September 2020 für das Erreichen der höchsten kumulativen Kundenerfahrungsbewertung für die Qualität seiner Kerntechnologiedienstleistungen und eine führende Position in Nordamerika und APAC in den Bereichen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften.Original-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell