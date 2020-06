Evercore: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Evercore, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.06.2020, 03:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 57.75 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Evercore gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,67 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 36,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Evercore mit einer Rendite von -32,49 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,84 Prozent. Auch hier liegt Evercore mit 38,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Evercore schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,02 % und somit 1,14 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,15 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".