Evercity stellt auf der COP26 eine Plattform zur Messung der Nachhaltigkeit und für Investitionen vor

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -COP26 - Evercity hat im UN Climate Change Global Innovation Hub auf der COP26 in Glasgow eine digitale Plattform für Nachhaltigkeitsmessungen und -investitionen vorgestellt. Die Plattform rationalisiert den gesamten Lebenszyklus nachhaltiger Finanzierungen und macht ihn sowohl für Emittenten als auch für Investoren einfacher, kostengünstiger und transparenter. Das Hauptziel der Evercity-Plattform besteht darin, KMU in Entwicklungsländern den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen zu erleichtern.Nachhaltige Finanzen sind ein 15-Billionen-Dollar-Markt, der inmitten der Klimakrise ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Für die Bedürftigsten - KMU aus Entwicklungsländern - ist sie jedoch noch immer nicht zugänglich. Sie verfügen nicht über genügend Wissen und Ressourcen, um nachhaltige Finanzierungen zu gewähren. Gleichzeitig haben nachhaltige Investoren keinen Zugang zu echten Wirkungsdaten und sind dem Greenwashing ausgesetzt.Evercity löst diese Probleme, indem es eine zentrale Anlaufstelle für die Automatisierung und Vereinfachung des gesamten Prozesses der nachhaltigen Finanzierung bietet. Die Plattform integriert Überwachungsinstrumente (IoT-Sensoren und Satelliten), um physische ESG-Risiko- und Auswirkungsdaten zu sammeln. Die Rohdaten werden nach globalen Standards veredelt und auf der kohlenstoffarmen Blockchain gespeichert, um ihre ultimative Transparenz und Unveränderlichkeit zu gewährleisten.Das hausintern entwickelte Sustainable Finance Protocol ermöglicht eine 10-fache Kostenreduzierung und eine Erhöhung der Emissionsgeschwindigkeit. Es sieht die Ausgabe von vollständig rückverfolgbaren nachhaltigen Vermögenswerten auf der Blockchain vor: Anleihen, Kredite, Emissionsgutschriften. Die Plattform ermöglicht auch das Screening von Unternehmen und Portfolios nach der EU-Taxonomie, die Schaffung eines Rahmens für grüne Finanzierungen und die automatische Berichterstattung über nachhaltige Anlagen.Liza Romanova, Evercity-Gründerin und COO:Mit meinem Mitbegründer Alexey arbeiten wir seit über 10 Jahren gemeinsam an der Entwicklung digitaler Innovationen für weltweit führende Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir arbeiten seit 2017 mit den Vereinten Nationen zusammen, als wir die weltweit erste Transaktion von Emissionsgutschriften über die Blockchain ermöglichten. Diese Erfahrung hat Evercity genutzt, um nachhaltige Finanzierungen so einfach, kosteneffizient und transparent wie nie zuvor zu gestalten.Informationen zu EvercityEvercity ist eine in Berlin ansässige Plattform für Nachhaltigkeitsmessungen und -investitionen. Ihre Aufgabe ist es, die globalen Finanzströme für Projekte und Innovationen zu beschleunigen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Anfang dieses Jahres hat Evercity den Techstars & ABN AMRO Future of Finance Accelerator abgeschlossen und es in die Endrunde des Fintech Hackcelerator der Monetary Authority of Singapore geschafft. Das Unternehmen nimmt derzeit eine Seed-Runde auf, die zur Ausweitung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie zur Erlangung des Status eines Virtual Asset Service Providers verwendet werden soll.Pressekontakt:info@evercity.ioeromanova@evercity.ioElizaveta Romanova, eromanova@evercity.io, +7 925 062 58 56Original-Content von: Evercity, übermittelt durch news aktuell