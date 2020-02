Ever Reach: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Per 28.02.2020, 10:18 Uhr wird für die Aktie Ever Reach am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0.97 HKD angezeigt.

Unsere Analysten haben Ever Reach nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Ever Reach ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,84 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ever Reach im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ever Reach. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ever Reach-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,98 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -2 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent), somit erhält die Ever Reach-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.