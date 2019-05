Ever-Glory: Ein Risiko?

Der Ever-Glory-Kurs wird am 08.05.2019, 09:34 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 3,61 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unser Analystenteam hat Ever-Glory auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ever-Glory ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ever-Glory-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,5, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,45, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Ever-Glory lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ever-Glory in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,16 ist die Aktie von Ever-Glory auf Basis der heutigen Notierungen 87 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (31,45) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".