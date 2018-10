Berlin (ots) - Wertvolle Tipps aus Theorie und Praxis für diePraxis. Für Unternehmerinnen und alle, die es werden wollen.Fachvorträge, Diskussionsrunden, Best-Practice-Sessions,Einzelcoachings und Markt der Möglichkeiten. Austausch und Vernetzunggarantiert. Der Eintritt ist frei."Business machen, erfolgreich führen, nachhaltig wachsen", das istdas Motto des 9. Berliner Unternehmerinnentages, der am Freitag, 2.November 2018, von 12 bis 17:30 Uhr im Ludwig Erhard Haus(Fasanenstraße 85, 10623 Berlin) stattfindet. Initiatorin ist dieSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. AlsKooperationspartnerinnen sind Investitionsbank Berlin und IHK Berlindabei. Senatorin Ramona Pop wird die Veranstaltung gemeinsam mitIHK-Präsidentin Dr. Beatrice Kramm eröffnen.Mit Plenumsdiskussionen, Best-Practice-Runden, Fachvorträgen,Coaching-Angeboten und einer flankierenden Info- und Kontaktbörsewird ein vielfältiges Programm geboten. Die Veranstaltung richtetsich an gestandene Unternehmerinnen, die sich vernetzen undinspirieren lassen möchten. Aber auch Frauen, die noch gründen wollenoder am Anfang ihrer Selbständigkeit stehen, sind willkommen. DerEintritt ist frei.Wertvolle Tipps aus Theorie und Praxis für die PraxisAls Expertinnen sind unter anderen die Kabarettistin undSchauspielerin Idil Nuna Baydar, Juniorprofessorin Dr. Kerstin Ettlvon der Universität Siegen, Journalistin und Bloggerin Tina Groll,Performance-Trainerin Dr. Gerlinde Kempendorff,Empowerment-Aktivistin Zita Küng, Achtsamkeits-Coach Meriç Temuçin,Unternehmensberaterin und Autorin Stefanie Unger sowie zahlreicheengagierte Berliner Unternehmerinnen mit dabei.Im Mittelpunkt stehen die Themen "Frauenbilder, Macht und Medien","Digitalisierung", "Nachfolge und Betriebsübernahme", "Wachstum undFinanzierung", "Achtsamkeit und Nachhaltigkeit" sowie der"erfolgreiche Umgang mit privaten und geschäftlichen Krisen".Austausch und Vernetzung garantiertAuf einer flankierenden Info- und Kontaktbörse präsentieren sichengagierte Expertinnen von nicht-gewerblichen Vereinen, Einrichtungenund Netzwerken. Sie bieten nützliche Kontakte und Informationen zuSelbständigkeit und erfolgreichem Unternehmerinnentum.Auszeichnung der "Berliner Unternehmerin des Jahres"Am gleichen Tag erfolgt abends ab 19 Uhr im Beisein von SenatorinRamona Pop die Auszeichnung der "Berliner Unternehmerin 2018/2019".Mit diesem Preis werden seit 2004 engagierte Unternehmerinnengewürdigt, die den Wirtschaftsraum Berlin erfolgreich mitgestaltenund Vorbildfunktion besitzen. Eine Jury unabhängiger Expertinnen hatdrei Finalistinnen ermittelt, die bei einer stimmungsvollen Galavorgestellt und für ihr erfolgreiches Wirken ausgezeichnet werden.Die Preisverleihung findet im ALICE Rooftop im STILWERK (Kantstraße17, 10623 Berlin, nur mit Anmeldung, kostenpflichtig) statt.Mehr Infos zum 9. Berliner Unternehmerinnentag sowie zurabendlichen Preisverleihung "Berliner Unternehmerin 2018/2019" gibtes unter www.berliner-unternehmerinnentag.de.Pressekontakt:amagi Public RelationsBundesratufer 210555 BerlinTel: +49 30 32 30 48 78Fax: +49 30 32 30 48 79Mail: info@amagi-pr.deWeb: www.amagi-pr.deOriginal-Content von: amagi Public Relations, übermittelt durch news aktuell