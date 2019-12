Event zur TBR-Kommissionierung von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. und Linglong Tire Global Partner Conference erfolgreich durchgeführt

Jingmen, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Dezember 2019 wurden in Jingmeng,China, das TBR Commissioning Event von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. und dieglobale Partnerkonferenz von Linglong Tire unter dem Motto New Channels, NewLayout and Create the Future (Neue Kanäle und neue Aufstellung zur Gestaltungder Zukunft) erfolgreich durchgeführt. Rund 600 Gäste nahmen an dieserVeranstaltung teil, darunter wichtige Persönlichkeiten aus Jingmen sowieranghohe Vertreter der China Rubber Industry Association und von Linglong Tire,die sich einen Eindruck von Linglongs Fortschritten im Hinblick auf die globaleBranchenaufstellung des Unternehmens verschaffen konnten.Im Einklang mit Chinas One Belt and One Road-Initiative hat Linglong vierProduktionsstätten in China sowie jeweils eine Produktionsstätte in Thailand undin Serbien errichtet, um sein 5+3 Global Strategic Layout (fünf chinesische unddrei ausländische Produktionsstätten) zu vervollständigen.Hubei Linglong ist Linglongs vierte inländische Produktionsstätte mit einerGesamtfläche von fast 9.300.000 Quadratmetern, die auf eine Jahreskapazität von12 Millionen Einheiten PCR, 2,4 Millionen Einheiten TBR und 60.000 Einheiten OTRund einen geschätzten Umsatz von 710 Millionen US-Dollar abzielt. Die feierlicheGrundsteinlegung für Hubei Linglong fand am 6. Juli 2018 statt. Dieumweltfreundliche intelligente Fabrik wird die Transformation und Aufrüstung desUnternehmens in Richtung intelligente Produktion und High-End-orientierteProdukte effektiv vorantreiben.Herr Wang Feng, Chairman von Linglong Tire, erklärte, dass Linglong den Bauanderer Projekte beschleunigt und die baldige umfassende Fertigstellung vonHubei Linglong anstrebe. In der Zwischenzeit werde das Unternehmen seine 5+3Global Strategic Layout-Planung weiter vorantreiben, um zu einemReifenhersteller von Weltklasse aufzusteigen.Im Rahmen der globalen Partnerkonferenz dankte Herr Wang Feng den globalenPartnern und verlieh der Hoffnung Ausdruck, mit ihnen an der zukünftigenEntwicklung des Unternehmens zu arbeiten."Linglong Tire hat stets Wert auf hohe Qualität und nachhaltige Entwicklunggelegt und versucht, die gesunde, geordnete und ausgewogene Entwicklung derIndustriekette in der Reifenbranche zu fördern. Mit der Weiterentwicklung vonLinglongs globaler Aufstellung in der Industrie strebt das Unternehmen eineweitergehende und pragmatische Zusammenarbeit mit unseren Partnern in denBereichen Technologieforschung und -entwicklung, globale Lieferkette undgemeinsame Nutzung von Marktressourcen an, um die qualitätsorientierte,hochwertige Entwicklung der Internationalisierung von Linglong zugewährleisten", sagte Wang Feng auf der Konferenz.Linglong wird den Absatz seiner Reifen im Einzelhandel mit digitalem Store, BigData-Unterstützung und digitalem Marketing untermauern, um sich an die sichständig wandelnden Marktsituationen anzupassen. Das Unternehmen wird in derZwischenzeit seine hervorragende Arbeit in den Bereichen Wissenschafts- undTechnologieinnovation und Markenförderung fortsetzen und die Wertschöpfungseiner Marke und seines Produkts verbessern, was höhere Gewinne für die Händlerbringt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1043453/Linglong_Tire_event.jpgPressekontakt:Shihui Wang+86-18705356608Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134176/4465985OTS: Linglong TireOriginal-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuell