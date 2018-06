Event- und Sport-Catering-Anbieter KOFLER GROUP expandiert nach Japan

Berlin/Tokio (ots) - "Unser neues Projekt in Japan ist nach demäußerst erfolgreichen Markteintritt vor zwei Jahren in China dernächste Schritt unserer Unternehmensentwicklung in Asien und einweiterer Meilenstein für die KOFLER GROUP", erklärt KP Kofler, CEOund Gründer der internationalen KOFLER GROUP. "Japan ist in seinerkulinarischen Vielfalt einzigartig und beeindruckt durch dieherausragende Qualität und Zubereitung der Speisen. Wir sehen großesPotenzial am japanischen Markt und freuen uns darauf, mit KOFLERJAPAN in dieser Umgebung aktiv zu werden."Der Fokus der neuen Gesellschaft wird im Bereich SportsHospitality liegen, auf der Durchführung und kulinarischen Begleitungvon großen Sportveranstaltungen sowie auf der Betreuung vonSportstätten und Stadien. Darüber hinaus wird KOFLER JAPAN ein aufMessen zugeschnittenes Leistungsangebot im Portfolio haben. DasOffice in Tokio wird im Herbst 2018, im Anschluss an den World Cup inRussland, offiziell eröffnet. Von 15. bis 17. Juni 2018 findetbereits der erste Event, den das Team in Tokio hostet, statt. BisEnde 2018 wird ein Team mit rund 30 Personen aufgebaut sein. DerStandort wird von Managing Director Felix Zafra geführt, unter dessenLeitung auch die Expansion nach China mit großem Erfolg durchgeführtwurde.Partnerschaft mit Tokyo ShojikiyaKOFLER JAPAN wird operativ vom lokalen Partner Tokyo Shojikiyaunterstützt, einem alteingesessenen und führenden Gastronomie- undCateringbetrieb Japans. Das Unternehmen beschäftigt 650 Mitarbeiterund verfügt über 6 Produktionsstätten und -küchen in Tokio undUmgebung. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tokyo Shojikiya einenPartner gewinnen konnten, der am japanischen Markt über eineausgezeichnete Reputation verfügt und insbesondere für seinetraditionelle Küche bekannt ist", so Felix Zafra, Managing DirectorKOFLER JAPAN.Mit der Eröffnung des Standortes in Tokio ist KOFLER GROUP alserstes internationales Hospitality Unternehmen in Japan tätig."Insgesamt sind wir nun mit der Gruppe in sieben Ländern dieser Weltvertreten, unser Portfolio reicht von klassischem Event-Catering inDeutschland über Beteiligungen an innovativen Gastro-Startups in UKüber internationale Sports Hospitality bis hin zur exklusivenBetreuung von Locations und Gastronomien. Die Vielfalt an Leistungenund Produkten, die wir in der KOFLER GROUP vereinen, erfüllt mich mitStolz und erweckt stetig neue Visionen", zieht KP Kofler ein erstesFazit über die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe.Über KOFLER GROUPMit Standorten in den fünf größten deutschen Städten sowie inCham, London, Moskau, St. Petersburg, Sao Paulo, Shanghai und nunauch in Tokio bietet die KOFLER GROUP Lösungen im Bereich EventCatering, Gastronomie, Sports Hospitality und Legacy Business. InDeutschland betreibt die KOFLER GROUP über die deutsche GesellschaftKOFLER & KOMPANIE exklusive Eventlocations, Restaurants und Cafés aufnationaler und internationaler Ebene, sowie auch den Airport ClubFrankfurt.Gegründet wurde das Unternehmen 1991 von KP Kofler. Die Wurzelndes Premium-Caterers reichen allerdings bis ins Jahr 1823 zurück, wodie Stadtbäckerei Kofler in Bad Homburg als Hoflieferant desdeutschen Kaisers tätig war.Pressekontakt:Kofler & KompanieKristin PoschHead of PR & MarketingLinkstraße 1210785 BerlinE: presse@koflerkompanie.comT: +49 30 25 92 89 35Original-Content von: Kofler & Kompanie GmbH, übermittelt durch news aktuell