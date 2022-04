Event-Programm pusht Sommer-Saison / Ready to Kick-off: Mama San, Lil' Tiger Rooftop Terrasse und Naughty Dragon Cocktail Lounge

Essen (ots) -Die Frage, wie ein perfekter Abend aussehen sollte, hat sich sicher jeder schon mal gestellt. Und die Antwort dazu haben die Inhaber des Mama San Spiridon Soukas und Christian Blech 2020 im Essener Westviertel lanciert: Mit dem asiatischen Streetfood Restaurant und zwei weiteren Konzepten, der Lil' Tiger Rooftop Terrasse und der Naughty Dragon Cocktail Lounge, bieten sie gleich drei außergewöhnliche Gastro-Erlebnisse in einer Location an der Frohnhauser Straße an. Jetzt starten sie mit einem hippen Event-Programm in die Sommer-Saison: Live DJ Events - zum Beispiel mit DJ Fishi - und ein regelmäßiger Sonntagsbrunch auf dem Rooftop pushen die Szene.Mama San - Im Genuss asiatischer Straßenküche mit HerzDas indochine Streetfood Restaurant bildet das Herzstück des Gastronomiekonzeptes von Soukas und Blech. Will man also einen ausgelassenen und geselligen Samstagabend mit besonderer Streetfood Küche verbringen, sollte man unbedingt dort einkehren. Jeder Gast, der das moderne Lokal betritt, wird atmosphärisch und kulinarisch nach Asien entführt. Zurücklehnen und genießen lautet das Motto, während direkt nebenan auf dem japanischen Robatagrill neu interpretierte Klassiker der asiatischen Straßenküche auf offener Flamme vor sich hinbrutzeln und darauf warten, verzehrt zu werden. Von würzigen Curries und traditionellen Nudelsuppen bis hin zu den beliebten Sate Spießen in allen möglichen Variationen, hier ist garantiert für jeden Gaumen etwas dabei.Im Innenbereich des Restaurants gibt es Platz für 120 Gäste. Durch den großen Außenbereich, der Platz für 80 weitere Gäste bietet, ist die erdgeschossige Location jedoch auch im Sommer die Adresse, um es sich bei traumhaftem Wetter, kühlen Getränken und leckerem Essen gut gehen zu lassen.Live DJ Events auf der Lil'Tiger Rooftop TerrasseDen 22. und 23. April 2022 sollten sich alle im Kalender markieren, die die ersten sommerlichen Tage auch kaum noch abwarten können, denn beim großen Season Opening auf der Lil' Tiger Rooftop Terrasse mit den Best Sundowner Beats von bekannten Resident DJs wird offiziell die Zeit des schönen Wetters eingeleitet.Doch das ist nicht das einzige Highlight, was in diesem Jahr auf der Dachterrasse mit der fantastischen Aussicht ansteht. Für alle, die nach einem langen Abend im Mama-San gerne ausschlafen, gibt es ab Ostersonntag die Möglichkeit, die sogenannten Sunday Brunch Grooves über den Dächern des Ruhrgebiets zu genießen. Auf der einzigen Rooftop Terrasse in Essen, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, kommt man ab dem 17. April bis zum 25. September 2022 jeden Sonntag von 11:00 - 16:00 Uhr in den Genuss der Leckereien eines umfangreichen Frühstücks- und Brunchbuffets, die man sich bei chilligen Beats der Resident DJane Jolina schmecken lassen kann. Von asiatischen Tapas und Salaten bis hin zu warmen Speisen vom japanischen Robatagrill - hier bleiben definitiv keine Wünsche offen. Während man das Frühstück genießt, kann man seinen Blick über imposante Erscheinungen des Ruhrgebiets, wie dem Tetraeder oder der Zeche Zollverein, schweifen lassen. Der Preis für den Brunch beträgt 19,90 EUR pro Person.Ab dem 06. Mai 2022 findet auf der Rooftop Terrasse jeden ersten Mittwoch und jeden ersten Freitag im Monat von 17:00 - 23:00 Uhr das Event Lil' Tiger & FRENS statt, bei dem Gäste ihre Drinks bei relaxten Sounds des bekannten Essener DJ Fishi zu sich nehmen können.Die Lil' Tiger Rooftop Terrasse befindet sich im 8. Stock über dem erdgeschossigen Restaurant Mama San. Durch die überdachten Sitzmöglichkeiten und Heizstrahler ist die Terrasse bei fast jedem Wetter geöffnet und die richtige Location für alle, die nach einem leckeren Essen die lauen Sommerabende bei entspannten Beats und kühlen Getränken ausklingen lassen wollen. Natürlich kann man sich auch schon vor dem Essen im Mama-San auf die Dachterrasse begeben und seinen Aperitif zusammen mit der einzigartigen Aussicht genießen.NaughtyDragon Cocktail Lounge - Relaxte Beats und einzigartige Signature DrinksNoch bis zum 16. April 2022 finden die sogenannten Naughty Nights jeden Freitag- und Samstagabend von 20:00 bis 01:00 Uhr in der Naughty Dragon Cocktail Lounge statt. Mit Livemusik von bekannten DJs und DJanes sollte das Event von jedem besucht werden, der seinen Abend gern mit relaxten Beats und einzigartigen Signature Drinks verbringt.Die Naughty Dragon Cocktail Lounge ist eine Bar im floralen, asiatischen Ambiente, die an das Mama-San angegliedert ist. Mit eigenen Cocktailkreationen und entspannten Sounds ist sie auch der richtige Ort für jeden, der nach einem Sundowner auf dem Rooftop oder einem geselligen Essen im Mama San die Nacht zum Tag machen will.Pressekontakt:Redaktionsbüro Mama Sanc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:Mongo's Gastro GmbHRosastr. 645130 EssenOriginal-Content von: Mongo's Gastro GmbH, übermittelt durch news aktuell