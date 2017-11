EventBridge: eine neue Generation mobiler Fußgängerbrücken

Eindhoven, The Netherlands (ots/PRNewswire) -Nach einer intensiven Phase von eineinhalb Jahren wurde dasgesamte EventBridge-System vom TÜV Nord genehmigt. Nachdem nun nachdem Aufbau keine TÜV-Zulassung mehr erforderlich ist -was bei denmeisten klassischen Lösungen noch der Fall ist - bietet diese neueGeneration von mobilen Fußgängerbrücken eine interessante undzuverlässige Ausweichmöglichkeit für den deutschen Markt. Die Brückensind in der Zwischenzeit erfolgreich bei dem Grand Départ der Tour deFrance in Düsseldorf und beim Sputnik Spring Break Festival in Poucheingesetzt worden. Zur großen Zufriedenheit des Veranstalters AndréKunßler: "Wir haben das erste Mal mit EventBridge zusammengearbeitet, alles hat hervorragend geklappt. Die Absprachen, Planungund die Durchführung haben reibungslos funktioniert. Der Auf-undAbbau über eine Bundesstraße ging super schnell. Wir werdenEventBridge sicher wieder buchen."Um den deutschen Markt optimal bedienen zu können, ist EventBridgeeine Partnerschaft mit dem Infrastrukturdienstleister eps GmbHeingegangen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/594880/EventBridge_B_V__Mobile_Bridge.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/594881/EventBridge_B_V__Tour_de_France.jpg )EventBridge video: https://vimeo.com/225074450Verkehrsbehinderung minimalisiertBei der Entwicklung der mobilen Fußgängerbrücke von EventBridgehat Schnelligkeit und Sicherheit immer eine zentrale Rolle gespielt.Die Schnelligkeit ermöglicht eine völlig neue Sicht auf die Anwendungvon Brücken in Städten beispielsweise, da die Brücke innerhalb einerStilllegung des Verkehrs von nur 20 Minuten aufgebaut werden kann.Dies ist möglich, da die Eventbridge als Ganzes bewegt werden kann.In Pouch wurde die Brücke sogar in nur 8 Minuten über die Straßegesetzt!TÜV-PrüfungDie von TÜV Nord genehmigte Brücke wird mit einer Baubuchgeliefert. Das standarisierte modulare System macht die Arbeit vonBaubehörden und -institutionen äußerst einfach, vor allem durch diegeringe Anzahl an Kontrollpunkten. Dies ist ein Vorteil gegenüber denbis jetzt bestehenden Lösungen. Da die Brücke bereits als genehmigtabgeliefert wird, erwarten Sie als Veranstalter keineunvorhergesehenen Probleme während des Aufbaus und der Platzierung.Des Weiteren können die Brücken mit denselben Unterteilen aufunterschiedlichste Weise ineinander gebaut werden, weshalb eineinziges Baubuch für alle möglichen Aufstellungen ausreichend ist.Innovatives AufbausystemDie innovative Montage der EventBridge erzielt eineEffizienzverbesserung von 70%. Die Brücke ist innerhalb von dreiStunden aufgebaut. Dann kann sie - falls erforderlich - mit einemKran in einem Stück über den Parcours gehoben werden. Dies eröffnet(logistische) Möglichkeiten, die bis vor Kurzem undenkbar waren. Aufdiese Art und Weise konnten die Behinderungen für den Verkehr, dieAnwohner und andere Lieferanten bei dem Tourstart in Düsseldorf, aufein Minimum reduziert werden. In der Nacht nach denEröffnungsfeierlichkeiten wurden die Bauwerke von circa 30 x 6 x 7,6Metern (L x B x H) wieder entfernt werden und konnte der Verkehr amnächsten Morgen vollkommen ungehindert fließen.SponsormöglichkeitenDa eine Brücke in der Regel zu den größten Objekten während eines(Sport-) Events oder einem Festival gehört, ist sie ein enormerBlickfänger. Von den 3,5 Milliarden Zuschauern, die die Tour deFrance im Fernsehen verfolgten, hat wahrscheinlich auch ein großerTeil die Brücken von EventBridge gesehen. Die Möglichkeit, die Brückedurch ein Full-Color-Branding vollkommen an die Wünsche desOrganisators abzustimmen, hat zum zusätzlichen Vorteil, dass dieMenschen nicht oberhalb des Parcours auf der Brücke stehen bleiben.Dies kommt dem Verkehrsfluss zugute. Das fest integrierte System aufder Brücke ermöglicht es, das Werbetuch fest gespannt zu befestigen.Logischerweise ergibt dies eine enorme Marketing-Potenz. Aufgrund derhohen Qualität der Brücke, müssen die Spanntücher erst bei einerWindstärke von 9 Beaufort entfernt werden.Sehen Sie sich einen kurzen Animationsfilm über das Funktionierenund die Möglichkeiten der Brücke auf http://www.eventbridge.de an.Mehr Information zu eps, dem EventBridge Vertrieb in Deutschland,finden Sie auf http://www.eps.net.Pressekontakt:für Foto-Material mit Hochauflösung oder eine Download-Möglichkeit derAnimation über das Funktionieren und die Möglichkeiten der Brückerufen Sie bitte +31(0)40-8437474 (Eventbridge) oder +4922719954400(eps) an.Original-Content von: EventBridge B.V., übermittelt durch news aktuell