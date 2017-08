Hamburg (ots) -"Bachelor"-Babe Evelyn Burdecki und Ballermann-Star Willi Herrenschwiegen sich lange Zeit darüber aus, was wirklich unter der Deckeim Schlafbereich von "Promi Big Brother" lief. Im exklusivenInTouch-Interview (EVT 31.08.) gestehen sie jetzt, dass sie sich imContainer geküsst haben.Der Kuss habe jedoch nur kurz gedauert, verrät Willi Herren: "Dannhaben wir aber beide gemerkt, dass das nicht das Richtige ist. Wirbrauchten nur Nähe und haben das vielleicht kurzzeitig mit wasanderem verwechselt."Dieses Blitz-Techtelmechtel habe ihre Beziehung zueinander abernicht belastet, versichert der Entertainer: "Sie ist ein leckerMädsche, wie man in Köln sagt. Aber wenn ich Gefühle für sie habe,dann nur freundschaftliche." Und auch Evelyn klingt so, als sehe sieWilli eher als Kumpel: "Er ist ein cooler Typ, dem ich den Sieggegönnt hätte."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 36/2017, EVT 31.08.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon:040/3019-4107.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell