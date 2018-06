Eve Sleep: Aktienanalyse vom 26.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Eve Sleep unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Internetsoftware und -dienste". Die Eve Sleep-Aktie notierte am 25.06.2018 mit 65,5 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Eve Sleep haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Eve Sleep bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Eve Sleep derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 103,95 GBP, womit der Kurs der Aktie (65,5 GBP) um -36,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 86,76 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -24,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Eve Sleep wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eve Sleep vor. Das Kursziel für die Aktie der Eve Sleep liegt im Mittel wiederum bei 152,5 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 65,5 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 132,82 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Eve Sleep insgesamt die Einschätzung "Buy".