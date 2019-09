Hannover (ots) - Eine neue Wertschätzung für Nutztiere und die ausihnen gewonnenen Lebensmittel sowie eine deutliche Verringerung desdurchschnittlichen Fleischkonsums fordert die Evangelische Kirche inDeutschland (EKD) in ihrer jüngsten Veröffentlichung, die heute inBerlin vorgestellt wurde. Der EKD-Text 133 "Nutztier und Mitgeschöpf!Tierwohl, Ernährungsethik und Nachhaltigkeit aus evangelischer Sicht"von der Kammer für nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich zudem mitder theologischen Frage, was die christliche Tradition zum Verhältnisvon Mensch und Tier sagt. Der Umgang der Gesellschaft mit Nutztierenund die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die globale Entwicklungsteht dabei im Fokus. "Zur Verbesserung der Situation derNutztierhaltung in Deutschland ist eine politisch nachhaltigeGesamtstrategie nötig. Jeder Teilverantwortliche entlang der gesamtenProduktionskette der Nutztiere und der Konsumkette tierischerProdukte ist in die Verantwortung zu nehmen", sagt Uwe Schneidewind,Vorsitzender der EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung und Präsidentdes Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie GmbH. In dem Textwerden aktuelle Fragen der Nutztierhaltung, der Tiertransporte, derTierschlachtung sowie der Ernährungsethik eingehend behandelt. Zieldes Papiers ist es, einen Diskurs mit allen beteiligtengesellschaftlichen Akteuren wie der Politik, der Landwirtschaft, demLebensmittelhandel und dem Verbraucher zu eröffnen und sie in ihrerbesonderen Verantwortung für das Tierwohl zu bestärken. Hinter denaktuellen brisanten und kontroversen Debatten zum Thema Tierwohlstehen komplexe Zusammenhänge und Interessenskonflikte aus denBereichen Landwirtschaft, Nutztierethik, Ökologie,Entwicklungspolitik, Ernährungskultur und Nachhaltigkeit. DieEKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung analysiert diese Bereiche undbeleuchtet das Mensch-Tier-Verhältnis aus biblisch-theologischerSicht sowie aus fachwissenschaftlicher landwirtschaftlicher,ernährungsethischer, entwicklungspolitischer undnachhaltigkeitsbezogener Perspektive. Die Autorinnen und Autorenmachen dabei deutlich, dass aus ethischen, ökologischen undentwicklungspolitischen Gründen im Blick auf gegenwärtige Trends inErnährung, Landwirtschaft und Viehwirtschaft ein Umdenken einsetzenmuss. Gleichzeitig wird in dem Impulspapier die Auffassung vertreten,dass zum Paradigmenwechsel hin zu schöpfungsverträglichen, gesundenund nachhaltigen Formen von Ernährung und Landwirtschaft allegesellschaftlichen Gruppen etwas beitragen müssen.Der EKD-Text 133 steht online unterhttps://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/ekd_texte_133_2019.pdf zur Verfügungund kann zum Preis von 1,90 Euro unter versand@ekd.de bestelltwerden.Hannover, 26. September 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell