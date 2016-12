"Eva über Bord": Turbulente Abenteuerkomödie mit Julia Hartmann und Stephan Luca vor exotischer Kulisse am Freitag, 6. Januar 2017, um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Großer Abenteuerspaß mit viel Action, Witz undCharme: In voller Fahrt schwingt sich Titelheldin Eva - mitreißendgespielt von Julia Hartmann - in "Eva über Bord" von dertollpatschigen Nachwuchsjournalistin zur Dschungelamazone auf, diesich weder von Piraten noch von Widrigkeiten der Natur oder einemwindigen Schmuggler-Kapitän unterkriegen lässt. An ihrer Seite istStephan Luca die Idealbesetzung für den lässigen Action-Hero. Von derersten bis zur letzten Minute nimmt die ARD-Degeto-Komödie dieZuschauer mit auf Evas temporeiche Heldinnenreise - mit großemUnterhaltungswert für die ganze Familie. Das Erste zeigt "Eva überBord" am 6. Januar 2017 um 20:15 Uhr.Urlaub auf einem Containerschiff! Diese ungewöhnlicheFernost-Reise will die Möchtegern-Journalistin Eva (Julia Hartmann),der man aufgrund ihres nicht gerade robusten Nervenkostüms wenigzutraut, nutzen, um endlich zu zeigen, was in ihr steckt. Während dereintönigen Wochen auf hoher See plant Eva "verdeckte Recherchen", umeine heiße Geschichte über Schiffsentführungen und Piraten imSüdchinesischen Meer an Land zu ziehen. Endlich bietet sich ihr dieChance, als ernstzunehmende Journalistin wahrgenommen zu werden, undEva ist nicht gewillt, sich diese entgehen zu lassen! Hochmotiviertgeht sie in Bangkok an Bord der "Liberty" und beginnt, dieSchiffsbesatzung und den Kapitän (Peter Benedict) zu löchern - ohnezu ahnen, dass sie mit diesem Frachter tatsächlich einen Volltreffergelandet hat. Auf hoher See wird das Schiff gekapert und dieBesatzung nebst wertvoller Ladung gerät in die Hände einer bis an dieZähne bewaffneten Freibeuter-Truppe. Eine Top-Geschichte, die sichquasi von selbst schreibt! Der einzige Haken: Eva muss ihr Abenteuererst einmal überleben. Denn die halsbrecherische Flucht durch denthailändischen Dschungel hat es in sich: Unter anderem versinkt Evafast in einem Treibsandloch und muss trotz Höhenangst in einemHeißluftballon vor den Piraten fliehen. Zur Hilfe kommt ihr derzwielichtige Schmuggler und Glücksritter Nik (Stephan Luca), mit demsich Eva heftige Wordgefechte liefert. Der Machotyp hat nämlichleider einige Macken und wenig Lust auf einen Klotz am Bein. DamitEva wichtige Beweisdaten für ihre Story auf einem Stick in Sicherheitbringen kann, müssen sich die beiden also erst einmal zusammenraufen.Doch leider hat Eva ihre Pläne ohne den raubeinigen Nik gemacht ..."Eva über Bord" ist eine Produktion der tnf telenormfilm(Produzenten: Philip Schulz-Deyle, Florian Deyle) im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Die Redaktion haben Claudia Luzius und SaschaSchwingel (ARD Degeto).Pressekontakt:Natascha Liebold, ARD Degeto PressestelleTel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deStefanie Röders, Barbarella EntertainmentTel.: 030/5770097-52, E-Mail: stefanie.roeders@barbarella.dewww.ard-foto.dewww.daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell