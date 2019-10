Eva Schiller neue ZDF-Landesstudioleiterin Baden-Württemberg (FOTO)

Mainz (ots) -Eva Schiller, bisher ZDF-Korrespondentin im Studio Wien, ist abdem 15. Oktober 2019 als neue ZDF-LandesstudioleiterinBaden-Württemberg im Einsatz. Sie folgt auf Hilke Petersen, die imSommer 2019 als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion insSendezentrum nach Mainz gewechselt ist.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Eva Schiller hat mit ihrerBerichterstattung aus Österreich und Südosteuropa investigativeImpulse gesetzt. Sie bringt vielfach erprobte journalistischeKompetenz mit nach Stuttgart - und einen frischen Blick auf denSüdwesten Deutschlands und auf die Schweiz."Das ZDF-Landesstudio in Stuttgart ist neben der Berichterstattungaus Baden-Württemberg auch für die Berichterstattung aus der Schweizzuständig. Von 2014 bis 2019 leitete Hilke Petersen das ZDF-Studio inStuttgart - die frühere "Frontal 21"-Moderatorin hat als Chefin vomDienst der ZDF-Chefredaktion die Nachfolge von Yvette Gernerangetreten, die seit August 2019 Intendantin von Radio Bremen ist.Eva Schiller, Jahrgang 1982, war seit 2014 als Korrespondentin imZDF-Studio Wien tätig und berichtete zuletzt über die Regierungskrisein Österreich infolge des Ibiza-Videos, über den Umgang mitEU-Subventionen in Tschechien, Ungarn und Rumänien sowie über dieFlüchtlingskrise. Die gebürtige Münchenerin hatte nach einemJournalistik-Studium 2005 im ZDF volontiert und anschließend mitUnterbrechung fünf Jahre als Reporterin im ZDF-Landesstudio Hessenund dazwischen zwei Jahre für das "ZDF-Morgenmagazin" in Berlingearbeitet. Im Rahmen eines Austauschs war sie in dieser Zeit auchfür einen libanesischen Fernsehsender in Beirut tätig.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalienBiografie Eva Schiller:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/eva-schiller/Biografie Hilke Petersen:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/hilke-petersen/Die In- und Auslandsstudios des ZDF:https://zdf.de/studios-102.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell