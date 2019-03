Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Eva Menasse ist am Donnerstag, 7. März 2019, als neue MainzerStadtschreiberin feierlich in ihr Amt eingeführt worden.ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler, der MainzerOberbürgermeister Michael Ebling und die Mainzer KulturdezernentinMarianne Grosse begrüßten Eva Menasse im Mainzer Rathaus. DieLaudatio hielt Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter AllgemeinenZeitung. Die 1970 in Wien geborene Eva Menasse wird wie ihreVorgänger gemeinsam mit dem ZDF eine Dokumentation nach freierThemenwahl produzieren und die Stadtschreiberwohnung im MainzerGutenberg-Museum beziehen. Der mit 12.500 Euro dotierteLiteraturpreis wird 2019 zum 35. Mal von ZDF, 3sat und der StadtMainz vergeben.ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler in seiner Rede: "Inunseren digitalisierten Zeiten mit zunehmender Radikalisierung unddem Vormarsch eindimensionalen Denkens brauchen wir eine politischengagierte Stadtschreiberin wie Eva Menasse. Sie steht in derTradition großer mahnender Stimmen wie Günter Grass, Heinrich Böllund Max Frisch."Eva Menasse, die große Menschenerzählerin, die mit feiner Empathieund scharfsinnigem Humor über fragile Beziehungen schreibe, sei einGlücksfall für das Amt der Mainzer Stadtschreiberin 2019, urteilt dieJury. Denn sie mische sich zugleich öffentlich ein, streitewirkungsvoll für Grundrechte im digitalen Zeitalter und wende sichengagiert gegen Diskriminierung und rechte Hetze.Nach dem Schulabschluss 1988 studierte Menasse Germanistik undGeschichte an der Universität Wien. Noch während ihres Studiumsbegann sie ihre journalistische Karriere, die sie vom WienerWochenmagazin Profil bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung führte.Mit ihrem ersten Roman, dem österreichisch-jüdischen Familienepos"Vienna" (2005), gelang Eva Menasse ein fulminantes Debüt.Preisgekrönt ist ihr Roman "Quasikristalle" (2013), in dem Menassedas Lebens-Mosaik einer Frau aus verschiedenen Perspektivenschildert. Der jüngste Erzählband, "Tiere für Fortgeschrittene"(2017), handelt von Lebenslügen und Lebensillusionen des aufgeklärtenBürgertums.Eva Menasse wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, unter anderemmit dem Corine-Preis (2005), dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln(2013), dem Stipendium der Villa Massimo in Rom (2015), demFriedrich-Hölderlin-Preis (2017) und dem Österreichischen Buchpreis(2017).Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberPressemappe: https://ly.zdf.de/MmF/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell