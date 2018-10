Berlin (ots) -Eva-Maria Lemke moderiert von 2019 an das rbb-politikmagazin"Kontraste" im Ersten. Sie übernimmt die Aufgabe von Astrid Frohloff,die für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ein neuesReportage-Format für konstruktiven Journalismus entwickelt.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Eva-Maria Lemke verkörpertmodernen und kritischen Journalismus. Sie hat in unserer "Abendschau"aus Berlin schon in kurzer Zeit neue Akzente gesetzt. Daher freue ichmich sehr, wenn sie künftig die investigativen Recherchen unseres"Kontraste"-Teams im Ersten präsentiert. Astrid Frohloff bleibt unsmit ihrer Erfahrung und Reputation erhalten. Dass sie für uns einFormat zum konstruktiven Journalismus entwickelt, ist einzusätzlicher Grund zur Freude."Eva-Maria Lemke: "Investigative Recherche ist eine Königsdisziplinim Journalismus und das Team von "Kontraste" gehört zu den Meisterndieses Faches. Es ist eine großartige Aufgabe, dort künftigmitarbeiten zu können. Auch im Netz ist "Kontraste" in jüngster Zeitimmer stärker aktiv, da will ich gerne meinen Teil beitragen."Eva-Maria Lemke stammt aus Berlin. Sie studiertePolitikwissenschaft und absolvierte ihre journalistische Ausbildungbeim Norddeutschen Rundfunk. Nach freier Mitarbeit für "titel,thesen, temperamente" sowie als Radiomoderatorin für NDR Kultur undReisereporterin beim ZDF übernahm sie 2013 unter anderem dieModeration des Kulturmagazins von "tagesschau24", führte durch dieFrühausgabe des ZDF-Morgenmagazins und moderierte mit DanielBröckerhoff die "heute+"-Spätnachrichten im ZDF. Seit Anfang 2018moderiert sie im Wechsel mit Sascha Hingst die "Abendschau" des rbbaus Berlin und ist auch im ARD-Mittagsmagazin vom rbb als Moderatorinzu sehen."Kontraste" im Ersten ist das investigative, politische Magazindes rbb aus Berlin. Alle drei Wochen sendet "Kontraste" live aus derHauptstadt exklusiv recherchierte Beiträge und Hintergrundberichteüber politische und gesellschaftliche Strukturen sowie Reportagen,Portraits oder Glossen. Jüngst deckte die Redaktion unter anderem den"Lunapharm"-Skandal um illegalen Handel mit Krebsmedikamenten aufoder untersuchte, wie oft oder selten sich Bundestagsabgeordnete anAbstimmungen im Plenum beteiligen. Redaktionsleiter ist MatthiasDeiß.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationJustus DemmerTel: 030/97993-12100Mail: justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell