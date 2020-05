Eva Longoria's Colorations-Tutorial wird zum TV-Spot (FOTO)

Düsseldorf (ots) - L'Oréal Paris produziert den ersten Fernsehwerbespot, der während der Quarantänezeit von Zuhause mit einem Smartphone, von keinem geringeren als Hollywood Star Eva Longoria selbst, aufgenommen wurde. Die Woman of Worth färbt sich den grauen Ansatz und zeigt unretuschiert das Geheimnis der ikonischen Haarfarbe Excellence Crème von L'Oréal Paris.Zum ersten Mal in der Beautykonzerngeschichte stellt L'Oréal Paris seinen ersten Fernsehwerbespot vor, der von der Markenbotschafterin Eva Longoria selbst auf ihrem Smartphone aufgenommen wurde. Die Kampagne illustriert die Kraft der Colorationsserie Excellence Crème und beweist, dass das Haarefärben Zuhause für jeden einfach durchzuführen ist.Während das Zuhausebleiben für die Bekämpfung der Covid-19-Krise von entscheidender Bedeutung ist, fehlt den Verbrauchern häufig eine Orientierungshilfe in der Anwendung von Home-Colorationen. In diesem Werbespot zeigt Eva Longoria, wie mühelos sie dank Excellence Crème eine perfekte Haarfarbe erzielen und somit ihren grauen Ansatz vollständig abdecken kann."Die neue Excellence Crème-Kampagne ist eine der Methoden, mit denen L'Oréal Paris seine Kommunikation verändert und erneuert. Die Marke möchte seinen Verbrauchern über spezielle Inhalte auf Instagram, Facebook und durch ihre Kampagnen eine Beratung und Unterstützung bieten. Deshalb gehen wir neue Wege. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Werbespot in den kommenden Tagen, unter anderem im deutschen Fernsehen, ausstrahlen werden" , erklärt Alma Lipa, Geschäftsleitung L'Oréal Paris.Unter diesem Link (https://loreal-my.sharepoint.com/personal/alisa_alberternst_l oreal_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Falisa%5Falberternst%5Florea l%5Fcom%2FDocuments%2FFYI%20%26%20TVC%20Excellence%20Cr%C3%A8me&originalPath=aHR 0cHM6Ly9sb3JlYWwtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvYWxpc2FfYWxiZXJ0ZXJuc3QvRWxYT0d iTU51VWxMaXJfcW1fWkNVWVFCVXg1S2wzaEZYX1VuSmthNjdTWFpPUT9ydGltZT1XOHZNelVqMzEwZw) kann der Spot heruntergeladen und unter Angabe des Credits "L'Oréal Paris" zur redaktionellen Nutzung verwendet werden."Self-Care is Self-Worth", Eva LongoriaDie Verbraucher sehen gerne die echte, ungefilterte Seite der beliebten Markenbotschafterin von L'Oréal Paris. Letzte Woche hat Eva Longoria ein Instagram-Minitutorial gepostet, das detailliert beschreibt, wie sie mit dem Magic Retouch Kaschierspray graue Ansätze im Handumdrehen abdeckt. Das Video wurde bereits 2,5 Millionen Mal aufgerufen. Nun zeigt der Hollywood-Star im nächsten Schritt auf ihrem Instagram Kanal, wie sie ihren Ansatz ganz bequem von Zuhause aus mit Excellence Crème nachfärbt."Als meine L'Oréal-Familie an mich herantrat, um diese Kampagne zu machen, war ich begeistert, bei dem ersten Werbespot dieser Art Regie zu führen. Im Moment ist es für jeden eine Herausforderung mit all unseren Verantwortlichkeiten und den Bedürfnissen unserer Lieben zu jonglieren. Es ist aber auch wichtig, daran zu denken, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen. In diesem Werbespot können die Zuschauer sehen, wie einfach es ist, selber zu Hause professionelle Ergebnisse zu erzielen. Zeige dir, dass du es dir wert bist. Denn jetzt, mehr als je zuvor... sind wir es alle wert!" , so Eva Longoria.Excellence Crème, die Ikone in der Haarfarbe für ZuhauseAnlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2020 hat Excellence Crème die Messlatte für die Haarfarbe zu Hause konsequent höher gelegt, da sie das Haar pflegt und gleichzeitig 100% der Grautöne abdeckt. Die mit schützendem Pro-Keratin und pflegenden Ceramiden formulierte Dreifach-Pflege-Farbformel von Excellence Crème führt den Markt der Haarfarben für Zuhause an. Jede Sekunde werden dabei weltweit mehr als drei Produkte verkauft. In der heutigen Zeit kommt die perfekte Verschmelzung von Farbe und Pflege der Excellence Crème voll zur Geltung und bietet eine reichhaltige, langanhaltende Farblösung für die Verbraucher Zuhause.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comAlisa Alberternst - Alisa.Alberternst@Loreal.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73372/4596159OTS: L'Oréal ParisOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell