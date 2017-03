München (ots) -Der Hollywood-Star ist kaum mehr vor der Kamera zu sehen. Ausgutem Grund: Als TV-Produzentin, Regisseurin und vor allem Fraukämpft Eva Longoria (42) für mehr Gerechtigkeit. Im Interview mitCOSMOPOLITAN (EVT 09.03.) spricht die Latina über ihre Familie, ihrenJob und ganz große Herzensprojekte.Ihre Familie ist ihr heilig. Sie wuchs mit ihren Eltern und dreiSchwestern auf einer Farm in Texas auf. Gegenseitige Unterstützunginnerhalb der Familie lernte Eva von klein auf. Eine ganz besondereLehrerin war und ist in dieser Hinsicht ihre ältere Schwester Lisa,die mit Down-Syndrom geboren wurde. "Sie hat mir gezeigt, dass es imLeben nicht darum geht, sich selbst zu verwirklichen, sondern darum,anderen zu helfen", sagt die 42-Jährige. Vor fünf Jahren hat siedeshalb die "Eva Longoria Foundation" geründet, mit der sie Latinasaus armen Verhältnissen bei der Ausbildung unterstützt.Wissen weiterzugeben und diesbezüglich auch unangenehme Themen aufdie Leinwand zu bringen, treibt sie an. "Viele Amerikaner wissennicht, woher das Essen auf ihren Tellern kommt. Und zu welchenNiedriglöhnen die Menschen dafür arbeiten", so Longoria. Die von ihrco-produzierte Dokumentation "Food Chains" gibt Einblicke in diemiesen Arbeitsbedingungen von Latino-Bauern.Seit Kurzem arbeitet Eva Longoria auch als erfolgreicheProduzentin für TV-Serien, Kinofilme und Dokumentationen. "Um nur ineinem Beruf zu arbeiten, dafür bin ich viel zu ehrgeizig", erklärtdas Energiebündel. Ihrem 20-jährigen Ich würde sie übrigens keinenRat geben, um Fehler zu vermeiden: "Denn alles, was ich im Lebengelernt habe, inklusive der Fehler, die mir unterlaufen sind, habenmich zu der Person gemacht, die ich heute bin." Und eines weiß sieganz gewiss: "Wer im Leben etwas erreich will, muss auch etwasriskieren!"Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT.9. März). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken,erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauenvon 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einerReichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. -Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihreLeserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job &Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und dasseit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäreLeserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job undfinanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starkenAuflagen-Performance.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell