Eva Lindenau wird neue ARD-Programmgeschäftsführerin bei phoenix

Köln (ots) - Eva Lindenau wird neue ARD-Programmgeschäftsführerinbei phoenix, dem Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF.Das haben die ARD-Intendanten heute (Dienstag, 22. Oktober 2019) aufVorschlag von WDR-Intendant Tom Buhrow beschlossen. Eva Lindenau istderzeit stellvertretende Leiterin im Wirtschafts- undVerbrauchercampus beim WDR. Die Volljuristin und Journalistin folgtauf Helge Fuhst, der als Zweiter Chefredakteur zu ARD-Aktuellgewechselt ist. Eva Lindenau wird ihre neue Funktion am 1. Novemberübernehmen. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm: "Der Ereignis- undDokumentationskanal phoenix ist ein fester Bestandteil derARD-Programmfamilie und ein wichtiges Aushängeschild für dieInformationskompetenz der ARD, vor allem bei europapolitischenThemen. Umso wichtiger ist es, den Posten derARD-Programmgeschäftsführerin mit einer außerordentlichqualifizierten journalistischen Führungskraft wie Eva Lindenaubesetzen zu können". WDR-Intendant Tom Buhrow freute sich über diedurchweg positive Zustimmung zu seinem Personalvorschlag: "EvaLindenau ist eine sehr versierte Journalistin und erfahreneProgrammmanagerin mit starken Führungsqualitäten. Sie ist eineerstklassige Besetzung für diese Position und wird phoenix stärken -im linearen Programm sowie in der digitalen Welt." Eva Lindenau (44)hat an der Universität zu Köln Rechtswissenschaften studiert und ihrReferendariat in Düsseldorf absolviert. Ihre journalistischeAusbildung hat sie an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburgerfahren. Anschließend arbeitete sie als Redakteurin in derheute-Redaktion des ZDF und als Reporterin beim NDR in Hamburg. VonEnde 2007 bis Anfang 2009 war sie persönliche Referentin desNDR-Intendanten Lutz Marmor. Anschließend wechselte sie zum WDR, wosie als Reporterin und Redakteurin für dieFernseh-Wirtschaftsredaktion tätig war. Seit Anfang 2017 ist siestellvertretende Leiterin der Programmgruppe Wirtschaft TV; in dieserFunktion hat sie u.a. die Zusammenführung der Wirtschaftsredaktionenzum crossmedialen Wirtschaftscampus mitverantwortet. Eva Lindenauwird gemeinsam mit ZDF-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster dasphoenix-Leitungsteam bilden.