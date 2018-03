Eva Herzigova selected for GERRY WEBER - GERRY WEBER setzt mit weiterer Capsule Kollektion auf Begehrlichkeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Halle/Westfalen (ots) -Lassen Sie sich von der neuen GERRY WEBER Capsule Kollektionverzaubern. Inspiriert von der Stilsicherheit der Top-Ikone undFashion Expertin Eva Herzigova zeigt sich die Capsule-Kollektion infrühlingshafter Eleganz. Auf einzigartige Weise werden dieMarkenwerte "FEMININE - CASUAL CHIC - INSPIRING" interpretiert. Dielimitierte Capsule besteht aus 6 Looks und insgesamt 12 Styles.Strahlendes Pink und verspielte Tupfen machen als absoluteTrend-Highlights Lust auf den Frühling. Moderne Blockstreifen undflorale Prints versetzen uns in die Kulisse Santorini's und lassenuns die wärmenden Sonnenstrahlen und leichte Brise derMittelmeerinsel förmlich spüren.Die farbenfrohen Looks der Capsule Kollektion werden durchelegante Highlights mit hochwertigen Spitzendetails ergänzt. Dieeinzigartige Limited Edition für die selbstbewusste Frau begleitetuns durch einen sommerlichen Tag. Vom casual-femininen Look mitBlazer, T-Shirt und Hose, über frühlingshaft-florale Blusen & Kleiderbis hin zu eleganten, femininen Styles für den perfekten Sommerabend.Entdecken Sie die Lieblingsstücke von Eva Herzigova und lassen Siesich von dieser ganz besonderen Zusammenarbeit mit GERRY WEBERbegeistern!Die GERRY WEBER Capsule-Kollektion "Eva Herzigova selected forGERRY WEBER" wird ab dem 16. März 2018 in ausgewählten Stores inDeutschland, im Onlineshop auf gerryweber.com sowie bei ausgewähltenFachhandelspartnern im In- und Ausland erhältlich sein.Downloadlink zum Film- und Bildmaterial:https://app.box.com/s/9t92qukcpsux4wx0ywjj6ta5yrax7i9aÜber die GERRY WEBER Gruppe Die GERRY WEBER International AG mitSitz in Halle/Westfalen ist ein weltweit operierender Konzern, derfünf starke Markenfamilien unter einem Dach vereint: GERRY WEBER,TAIFUN, SAMOON, talkabout und HALLHUBER. Der Konzern zählt zu dengrößten börsennotierten Modekonzernen in Deutschland (Stand: April2017) und erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 (1. November 2016 bis 31.Oktober 2017) einen Konzernumsatz von EUR 880,9 Mio. gerryweber.comPressekontakt:White Communications GmbHChristine JakschPhone: +49 89 36076648Mail: gerryweber@white.deRosenheimerstr. 145e81671 MunichGermanyOriginal-Content von: Gerry Weber International AG, übermittelt durch news aktuell