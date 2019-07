Euwax AG: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Börse notiert die Aktie Euwax AG am 24.07.2019, 21:27 Uhr, mit dem Kurs von 60.5 EUR.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Euwax AG auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Euwax AG investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 0,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Euwax AG führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 83,98 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Euwax AG verläuft aktuell bei 80,27 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 60 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 73,31 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Euwax AG-Aktie der aktuellen Differenz von -18,16 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".