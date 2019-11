EuwaxIst es endlich vollbracht, ?

Euwax, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 16:05 Uhr) mit 61.33 EUR sehr deutlich im Minus (-3.41 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Stuttgart.

Nach einem bewährten Schema haben wir Euwax auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Euwax gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 85,6 insgesamt 99 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 43,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Euwax. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Euwax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 61,4 EUR mit dem aktuellen Kurs (63,5 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +3,42 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (60,54 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,89 Prozent), somit erhält die Euwax-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.