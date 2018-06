Eurozone wächst zum Jahresbeginn schwächer

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist zum Jahresbeginn schwächer gewachsen.



Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer dritten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal 0,4 Prozent höher als im Quartal davor. Eine vorherige Berechnung wurde damit bestätigt. Das Wachstum lag deutlich unter der Entwicklung in den drei Quartalen zuvor, als die Wirtschaft um je 0,7 Prozent gewachsen war. Im Jahresvergleich wuchs das BIP der 19 Euroländer um 2,5 Prozent.

Belastet wurde das Gesamtwachstum durch den Außenhandel. Die Ausfuhren sanken von Anfang Januar bis Ende März um 0,4 Prozent, nachdem sie im vierten Quartal 2017 noch deutlich um 2,2 Prozent gewachsen waren. Schwächer entwickelten sich auch die Einfuhren und die Investitionen der Unternehmen. Unterstützt wurde das Wachstum dagegen vom Konsum der privaten Haushalte, der zum Jahresstart sogar stärker zulegte als zum Jahresende 2017.

Ein besonders deutliches Wachstum erreichten im ersten Quartal die Euroländer Lettland (1,6 Prozent) und Finnland (1,2 Prozent). Estland lag dagegen am anderen Ende der Skala, dort schrumpfte die Wirtschaft leicht um 0,1 Prozent. Die Wirtschaft Deutschlands wuchs mit 0,3 Prozent schwächer als der Euroraum im Durchschnitt und auch deutlich schwächer als in den Quartalen zuvor./bgf/jkr/fba