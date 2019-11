Eurozone wächst im Sommer leicht - Deutschland mit am schwächsten

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Eurozone ist im Sommerquartal leicht gewachsen.



Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 0,2 Prozent höher als im Vorquartal. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt, womit Analysten gerechnet hatten. Im Jahresvergleich betrug das Wachstum in den 19 Eurostaaten 1,2 Prozent. Das war etwas mehr als bisher bekannt.

Die 28 EU-Staaten wuchsen gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und gegenüber dem Vorjahresquartal 1,3 Prozent. Das stärkste Wachstum im Quartalsvergleich wiesen mit mehr als einem Prozent Polen und Ungarn auf. Deutschland verbuchte mit Italien, Litauen und Österreich das schwächste Wachstum. Es betrug jeweils 0,1 Prozent./bgf/jkr/stk