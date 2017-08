Eurozone: Wirtschaftsstimmung steigt auf neues Hoch seit 2007

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im August überraschend weiter aufgehellt und den besten Wert seit zehn Jahren erreicht.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 111,9 Zähler, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Juli 2007. Volkswirte hatten 111,3 Punkte erwartet.

Auch das von der EU-Kommission erhobene Geschäftsklima (BCI), das nur die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe misst, legte im August zu. Hier stieg der entsprechende Indikator um 0,05 Punkte auf 1,09 Punkte. Volkswirte hatten 1,05 Zähler erwartet.

Die Daten im Überblick:

ESI 111,9 111,3 111,3r Industrievertrauen 5,1 4,7 4,5 Dienstleistervertrauen 14,9 13,9 14,2r Verbrauchervertrauen -1,5 -1,5 -1,7 Einzelhandelsvertrauen 1,6 --- 3,9r Bausektorvertrauen -3,3 --- -1,8r

BCI 1,09 1,05 1,04r°

r = revidiert

