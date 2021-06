Eurozone: Wirtschaftsstimmung steigt auf besten Wert seit 21 Jahren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni weiter stark aufgehellt und den besten Wert seit 21 Jahren erreicht.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 117,9 Zähler, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Damit liegt der Stimmungsindikator bereits deutlich über dem Niveau zu Beginn der Corona-Krise und erreichte den höchsten Stand seit dem Jahr 2000.

Analysten hatten im Schnitt mit einem weiteren Anstieg des Stimmungsindex gerechnet, aber nur einen Zuwachs auf 116,5 Punkte erwartet. Der Juni-Anstieg war bereits der fünfte Zuwachs in Folge. In der Europäischen Union (EU) fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Die Stimmung hellte sich im Juni in allen betrachteten Bereichen auf. Besonders stark verbesserten sich die Indikatoren für die Eurozone in den von den Corona-Beschränkungen hart getroffenen Sektoren der Dienstleister und des Einzelhandels./jkr/la/mis