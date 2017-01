Eurozone: Wirtschaftsstimmung steigt auf Sechsjahreshoch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar weiter verbessert und den höchsten Stand seit fast sechs Jahren erreicht.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, stieg um 0,4 Punkte auf 108,2 Zähler, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Das ist der höchste Stand seit März 2011. Volkswirte hatten eine Stagnation auf 107,8 Punkte erwartet.

Das ebenfalls von der Kommission erhobene Geschäftsklima (BCI), das nur die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe misst, veränderte sich unterdessen nicht. Der Indikator lag wie im Vormonat bei 0,77 Punkten. Volkswirte hatten eine leichte Verbesserung erwartet. Laut Kommission verbesserten sich zwar die Aussichten für Produktion und Export, die zurückliegende Herstellung fiel jedoch zurück.

Die Daten im Überblick:

Januar Prognose Vormonat

ESI 108,2 107,8 107,8 Industrievertrauen 0,8 0,2 0,0 Dienstleistervertrauen 13,5 12,9 13,1 Verbrauchervertrauen* -4,7 --- -5,1 Einzelhandelsvertrauen 2,4 --- 3,5 Bausektorvertrauen -12,8 --- -12,1

BCI 0,77 0,80 0,77°

