Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich kräftig auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März deutlich aufgehellt.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 7,6 Punkte auf 101,0 Zähler, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich schwächeren Zuwachs auf lediglich 96,0 Punkte gerechnet. In der Europäischen Union fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie notiere der ESI über dem langfristigen Durchschnitt, kommentierte die Kommission. Die Stimmung hellte sich in allen betrachteten Bereichen teils deutlich auf. Selbst in den von den Corona-Beschränkungen besonders hart betroffenen Sektoren der Dienstleister und des Einzelhandels stiegen die Indikatoren.

Der Beschäftigungsindikator, der nicht in den ESI eingeht, legte ebenfalls deutlich zu. Er rangiert knapp unter dem langfristigen Durchschnitt.