Eurozone: Wirtschaftsstimmung fällt auf Dreijahrestief

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich eingetrübt.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf 103,3 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit August 2016, also seit fast drei Jahren. Analysten hatten im Mittel mit 104,8 Punkten gerechnet.

Das Geschäftsklima (BCI) trübte sich ebenfalls ein. Der Indikator fiel von 0,30 auf 0,17 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2014. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber nur auf 0,27 Punkte.

Der ESI misst die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten, der BCI erfasst die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe.

Die Daten im Überblick:

Juni Prognose Vormonat

ESI 103,3 104,8 105,2

Industrievertrauen -5,6 -3,0 -2,9

Dienstleistervertrauen 11,0 12,4 12,1r

Verbrauchervertrauen -7,2 ---- -6,5

Einzelhandelsvertrauen +0,9 ---- -0,9r

Bausektorvertrauen 7,7 ---- 4,1

BCI 0,17 0,27 0,30°

