Eurozone: Wirtschaftsstimmung erholt sich etwas von Rekordtief

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich in der Corona-Krise ein wenig von ihrem historischen Einbruch im Vormonat erholt.



Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Mai um 2,6 Punkte auf 67,5 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Erholung auf 70,6 Punkte erwartet.

Der Vormonatswert wurde jedoch auf 64,9 Punkte nach unten revidiert. Zunächst war ein Rückgang auf 67,0 Punkte ermittelt worden. Vor allem die Zahlen aus Frankreich wurden deutlich nach unten revidiert. Daten aus Italien wurden im April wegen der harten Corona-Beschränkungen nicht erhoben. Im Mai fand wieder eine Erhebung statt.

Etwas gestiegen ist im Mai der Unterindikator für die Industrie und den Konsum. Im Dienstleistungssektor trübte er sich allerdings erneut ein. Der Dienstleistungssektor ist durch das Herunterfahren in der Corona-Krise besonders betroffen.

Der ESI ist ein breit angelegter Indikator, der die Stimmung der Unternehmen und privaten Haushalten misst.