Eurozone: Wirtschaft wächst etwas stärker

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat im zweiten Quartal wie erwartet einen Gang zugelegt.



Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Mittwoch lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 0,6 Prozent höher als im ersten Vierteljahr. Damit wurden vorläufige Zahlen bestätigt, womit Analysten gerechnet hatten. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Wachstumsrate mit 0,5 Prozent etwas niedriger gelegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft im Euroraum im Frühjahr um 2,2 Prozent.

Von April bis Juni verzeichneten alle Euroländer mit Ausnahme Finnlands Wirtschaftswachstum. Am stärksten war es mit 1,5 Prozent zum Vorquartal in den Niederlanden, während die finnische Wirtschaft um 0,5 Prozent schrumpfte. Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, wuchs im Frühling nach bereits bekannten Daten um 0,6 Prozent und damit so stark wie der Währungsraum im Durchschnitt./bgf/tos/stb