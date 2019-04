Eurozone: Wachstumstempo beschleunigt sich überraschend stark

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich das Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn überraschend stark beschleunigt.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,2 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal um 1,2 Prozent. Hier war lediglich ein Anstieg von 1,1 Prozent erwartet worden./jsl/bgf/jha