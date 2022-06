Eurozone: Wachstum im verarbeitenden Gewerbe in einem Tief!

Überblick: Das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone ist im Mai angesichts von Lieferengpässen, hohem Inflationsdruck und nachlassender Nachfrage so langsam gewachsen wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, wie endgültige Daten von S&P Global am Mittwoch zeigten. Alles über die Nachfrage! Der endgültige Einkaufsmanagerindex für Fabriken fiel auf 54,6 von 55,5 im April. Der Wert lag leicht über der Eilmeldung von… Hier weiterlesen