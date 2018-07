Eurozone: Verbrauchervertrauen stagniert

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Juli nicht verändert.



Der entsprechende Indikator habe wie im Vormonat bei minus 0,6 Punkten gelegen, teilte die EU-Kommission am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf minus 0,7 Punkte gerechnet. Der Vormonatswert wurde allerdings von minus 0,5 Punkten in der Erstschätzung auf minus 0,6 Punkte nach unten revidiert. Der Indikator befindet sich weiterhin auf einem hohem Niveau./jsl/jkr/he