Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich weniger als erwartet auf

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im März weniger als erwartet aufgehellt.



Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf minus 7,2 Punkte gestiegen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit minus 7,1 Punkten gerechnet. Der Wert liegt damit weiter über dem langjährigen Durchschnitt von minus 11,3 Punkten./jsl/bgf/fba

