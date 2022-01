Eurozone: Verbraucherstimmung trübt sich leicht ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn leicht verschlechtert. Der Indikator ging um 0,1 Punkte auf minus 8,5 Zähler zurück, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 9,0 Punkte erwartet. Die Kennzahl liege aktuell klar unter ihrem Niveau, das sie vor der Pandemie inne hatte. Sie nähere sich aber ihrem längerfristigen Durchschnitt an, teilte die Kommission mit./bgf/la/he