Eurozone: Unternehmensstimmung trübt sich wieder ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im März wieder eingetrübt.



Wie das Forschungsinstitut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,6 Punkte auf 51,3 Zähler. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen leichten Anstieg auf 52,0 Zähler erwartet. Besonders schwach entwickelte sich die Industrie, wo der Indikator deutlich in den Schrumpfungsbereich fiel. Der Indikator für die Dienstleister ging dagegen nur geringfügig zurück und deutet noch Wachstum an./bgf/jkr/jha/

