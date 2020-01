Eurozone: Unternehmensstimmung stagniert - Aufhellung in Deutschland

LONDON (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen zu Beginn des neuen Jahres nicht verändert.



Im Januar hielt sich der vom britischen Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex wie im Monat zuvor auf 50,9 Punkten, wie aus den am Freitag veröffentlichten Umfragedaten hervorgeht. Analysten hatten mit einer geringfügigen Aufhellung auf 51,2 Punkte gerechnet.

Der an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator verharrte damit leicht über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet damit weiter auf Wachstum hin. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, legten die Stimmungsindikatoren hingegen deutlich zu. In der angeschlagenen deutschen Industrie zeigten sich damit Hinweise auf eine Stabilisierung./jkr/jsl/fba