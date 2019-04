Eurozone: Unternehmensstimmung sinkt weniger als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im März weniger eingetrübt als erwartet.



Der Einkaufsmanagerindex - eine Umfrage in Unternehmen - sank um 0,3 Punkte auf 51,6 Zähler, wie das Institut Markit am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten wie in der ersten Schätzung einen Indexwert von 51,3 Punkten erwartet. Im Januar hatte der an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator bei 51,0 Punkten den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht, bevor er sich im Februar etwas erholte.

Die Entwicklung verlief jedoch zweigeteilt: Während die Industrie im Euroraum geschrumpft sein dürfte, stehen die Zeichen bei den Dienstleistern weiter auf Wachstum. Der Indikator für den Bereich Dienstleistungen stieg auf 53,3 Punkte und damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jkr/elm