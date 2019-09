Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August leicht aufgehellt.



Wie das Forschungsunternehmen Markit am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,4 Punkte auf 51,9 Zähler. Eine erste Erhebung hatte einen etwas schwächeren Anstieg ergeben. Sowohl die Stimmung in der Industrie als auch unter Dienstleistern hellte sich auf. Im längeren Vergleich liegen die Indikatoren jedoch weiter auf niedrigem Niveau./bgf/mis