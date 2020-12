Eurozone: Unternehmensstimmung deutet Schrumpfung an

LONDON (dpa-AFX) - Die zweite Corona-Infektionswelle hat die Wirtschaftsstimmung im Euroraum deutlich getrübt.



Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im November von 50,0 Punkten im Vormonat auf 45,3 Zähler, teilte IHS Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mit. Der Indikator deutet damit eine wirtschaftliche Schrumpfung an. Er liegt aber etwas höher als in einer ersten Schätzung ermittelt wurde. Besonders deutlich trübte sich die Stimmung unter den Dienstleistern ein./bgf/jsl/stk