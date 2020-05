Eurozone: Umsatz im Einzelhandel bricht in Corona-Krise ein

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Umsatz des Einzelhandels in der Eurozone ist in der Corona-Krise eingebrochen.



Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lagen die Erlöse der Einzelhändler im März 11,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Zum Vorjahresmonat betrug der Einbruch 9,2 Prozent. Die Befürchtungen von Analysten wurden übertroffen, sie hatten im Mittel etwas geringere Rückgänge erwartet.

Besonders schwach entwickelte sich der Umsatz mit Waren außerhalb des Nahrungsmittelbereichs. Dort brachen die Erlöse im Monatsvergleich um 23,1 Prozent und im Jahresvergleich um 21,7 Prozent ein. Der Internet- und Versandhandel konnte in dieser Kategorie dagegen zulegen. Die Erlöse mit Nahrungsmitteln stiegen ebenfalls an.