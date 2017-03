Eurozone: Überschuss der Leistungsbilanz geht erneut zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Leistungsbilanz des Euroraums ist zum Jahresauftakt erneut gesunken.



Das Plus habe im Januar bereinigt bei 24,1 Milliarden Euro gelegen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Im November hatte der Überschuss bei 36,1 Milliarden Euro ein Rekordhoch erreicht und war im Dezember auf 30,8 Milliarden Euro gesunken.

Das geringere Plus im Januar geht zu einem großen Teil auf einen deutlichen Rückgang beim Überschuss in der Handelsbilanz zurück. Der Überschuss in der primären Einkommensbilanz ist hingegen gestiegen. Hierunter fallen unter anderem Löhne, Gehälter und Zinseinnahmen.

Die Daten im Überblick:

^ Januar Vormonat

Leistungsbilanz +24,1 +30,8 Handelsbilanz +24,1 +31,6 Dienstleistungsbilanz +3,5 +5,1 Primäre Einkommensbilanz +12,1 +5,0 Sekundäre Einkommensbilanz -15,5 -10,9°

(Angaben in Mrd EUR)

/jkr/tos/fbr