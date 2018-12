Eurozone: Überschuss im Außenhandel geht zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Überschuss der Eurozone im Außenhandel ist im Oktober weiter zurückgegangen.



Wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte, fiel der saisonbereinigte Überschuss der Ausfuhren über die Einfuhren gegenüber September um 0,5 Milliarden auf 12,5 Milliarden Euro. Zwar stiegen die Ausfuhren um 2,1 Prozent an. Die Einfuhren erhöhten sich mit 2,6 Prozent aber noch stärker. Die 28 EU-Staaten erzielten im Gegensatz zu den 19 Euroländern im Oktober ein Handelsdefizit von bereinigt 6,6 Milliarden Euro.

Von Januar bis Oktober betrug das Defizit der EU, also der Überschuss der Importe über die Exporte, unbereinigt 22,4 Milliarden Euro. Das größte Defizit wurde im Handel mit China erzielt, der größte Überschuss im Handel mit den USA. Letzteres ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen der EU und den USA, weil US-Präsident Donald Trump ein Gegner hoher Importüberschüsse ist. Er betrachtet sie als "unfair" und als Ursache heimischer Arbeitsplatzverluste./bgf/stk