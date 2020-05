Eurozone: Stimmung bei Dienstleistern fällt wegen Corona-Pandemie auf Rekordtief

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Stimmung bei Dienstleistern in der Eurozone auf einen historischen Tiefstand einbrechen lassen.



Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in London in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für den Sektor um 14,4 Punkte auf 12,0 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung von 11,7 Punkten gerechnet. Der Dienstleistungssektor wurde durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders hart getroffen.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft im Euroraum fiel im April um 16,1 Punkte auf ein Rekordtief von 13,6 Punkte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 13,5 Punkten gerechnet. Der Industrieindikator war zwar auch auf ein Rekordtief gefallen. Die Industrie ist durch die Krise aber nicht ganz so hart wie der Dienstleistungssektor getroffen worden. Die zweite Schätzung für die Industrie war bereits am Montag veröffentlicht worden./jsl/ssc/jha/